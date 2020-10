Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Mbappe ne ferme pas la porte au PSG

Publié le 27 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Dans son édition du jour, L’Equipe annonce que le clan Mbappe ne ferme absolument pas la porte à une prolongation au PSG. Que faut-il en penser ?

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme que tout espoir ne serait pas perdu dans le dossier Kylian Mbappe. En effet, selon le media français il existerait toujours une chance que l’attaquant français prolonge avec Paris, lui qui n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain. En effet, L’Equipe indique que la famille Mbappe, et notamment son père et conseiller, serait loin d’être catégorique sur le sujet prolongation et refuserait de fermer la porte à Leonardo.

Le temps joue en sa faveur

Cela laisse-t-il augurer d’une vraie marge de manœuvre pour Paris ? Cela semble peu probable. Quand bien même il ne ferme pas la porte, dans les faits, Kylian Mbappe n’a pas prolongé avec le PSG et il a toujours poliment repoussé à plus tard les approches de Leonardo. Cela tend à indiquer que sa priorité est de partir, sinon il aurait accepté d’ouvrir une véritable négociation. Le fait que la porte reste ouverte avec Paris semble plus lié à ce fait précis : plus Mbappe se laisse toutes les options ouvertes longtemps, plus il sera en situation de force pour négocier, que ce soit avec le Real Madrid, Liverpool, Paris ou un autre.