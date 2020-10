Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Ménès sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 27 octobre 2020 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain pour ne pas être cédé gratuitement. Alors que le champion du monde français pourrait s'engager en faveur du Real Madrid, Pierre Ménès s'est positionné sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé serait de plus en plus incertain. Engagé avec le PSG jusqu'en juin 2022, le champion du monde français pourrait prendre le large l'été prochain pour ne pas partir librement à la fin de son bail. Alors que Kylian Mbappé serait encore loin d'une prolongation, le Real Madrid pourrait sauter sur l'occasion en 2021. Lors d'un Live sur Instagram , Pierre Ménès a lâché ses vérités sur l'avenir de Kylian Mbappé et a estimé qu'il pourrait être compliqué de le voir partir à cause de la crise liée au coronavirus.

«Est-ce qu’un club va pouvoir s’aligner sur le salaire de Mbappé ? »