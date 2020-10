Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman livre ses vérités, après le Clasico !

Publié le 27 octobre 2020 à 20h30 par A.C.

Ronald Koeman, arrivé au FC Barcelone cet été, s’est exprimé au sujet de sa situation.

Ce n’est pas simple d’être le capitaine d’un bateau à la dérive. Depuis son arrivée en lieu et place de Quique Sétien cet été, Ronald Koeman a en effet connu un grand nombre de polémiques au FC Barcelone et la plupart d’entre elles sont surtout extrasportives. Il y a tout d’abord eu la crise Lionel Messi, qui semblait prêt à tout pour quitter le club... avant de faire marche arrière. Il y a eu ensuite tous les problèmes autour d’un Josep Maria Bartomeu plus critiqué que jamais, que les socios ainsi que certains cadres du vestiaire souhaitent voir partir. Au milieu de tout cela, Koeman a dû composer et les choses ne sont pas toujours allé pour le mieux. Cela a été le cas lors de la surprenante défaite face à Getafe en Liga (1-0), mais surtout lors du Clasico ! D'ailleurs, cette défaite face au Real Madrid (1-3) a donné naissance à un énorme polémique autour de l’arbitrage, que Koeman a d’ailleurs sévèrement critiqué.

« Je ne regrette pas mes déclarations après le Clasico, mais... »

De l’eau est passée sous les ponts depuis ce Clasico et Ronald Koeman semble vouloir passer à autre chose, comme il l’a fait comprendre ce mardi, en conférence de presse. « Je ne regrette pas mes déclarations après le Clasico, mais je souhaite tout de même qu’on mette ça de côté et qu’on en parle plus » a déclaré le coach du FC Barcelone, d’après Sport . Pourtant, la presse catalane assure que Koeman risque gros ! La RFEF se serait en effet emparée du dossier et pourrait lourdement sanctionner l’entraineur barcelonais.

« Le défi est tellement grand que je ne demande que la patience et de la tranquillité »