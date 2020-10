Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut déjà révolutionner le milieu de terrain de Tuchel !

Publié le 27 octobre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Quelques semaines après la fermeture du mercato, Leonardo n'en a pas pour autant terminé avec le recrutement du PSG et prépare déjà le terrain pour les prochains marchés avec une obsession en tête : renforcer l'entrejeu du club parisien.

Cet été, Leonardo a rapidement fait du recrutement d'un milieu de terrain la priorité. Et pour cause, Idrissa Gueye et Ander Herrera ne donnent pas entière satisfaction depuis leur arrivée au cœur d'un secteur de jeu où Marco Verratti est trop souvent blessé. Par conséquent, le PSG a multiplié les pistes et les profils cet été. Dans l'idéal, Leonardo souhaitait deux renforts : un joueur à vocation défensive, et un profil plus technique capable de casser les lignes. Dans cette optique, les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ont circulé durant le mercato avant que le directeur sportif du PSG ne place un coup d'accélérateur dans les ultimes instants du marché pour finalement arracher les signatures de Danilo Pereira, qui débarque en prêt en provenance du FC Porto, et de Rafinha, qui arrive pour 0€ du FC Barcelone. Et pourtant, Leonardo n'en pas fini avec ce secteur de jeu.

Wijnaldum, la grosse opportunité

En effet, les prestations d'Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera ne sont toujours pas suffisamment convaincantes et le PSG cherchera probablement à les vendre lors des futurs mercatos. Dans cette optique, Leonardo continue de prospecter sur le marché et selon les informations de 90min.com , le directeur sportif brésilien serait notamment à l'affût pour Georginio Wijnaldum (29 ans). Et pour cause le milieu de terrain néerlandais sera probablement l'une des très belles affaires dans les mois à venir puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en juin prochain à Liverpool. C'est donc l'opportunité de recruter un milieu de terrain de très haut niveau sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Et compte tenu du contexte sanitaire et économique actuel, c'est une occasion très importante. Cependant, dans ce dossier il faudra se méfier de l'Inter Milan et surtout du FC Barcelone où Ronald Koeman connaît bien Georginio Wijnaldum pour l'avoir eu sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas. Reste désormais à savoir si Liverpool, qui a recruté Thiago Alcantara cet été, réussira à convaincre l'international néerlandais de prolonger son bail.

Tielemans, le gros coup