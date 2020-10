Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s'active pour l'avenir d'une pépite !

Publié le 27 octobre 2020 à 17h00 par La rédaction

Arrivé sur la pointe des pieds au FC Barcelone il y a deux ans, Ronald Araujo se retrouve propulsé 3e dans la hiérarchie des défenseurs centraux cette saison. Après avoir vu sa clause doublée, l’Uruguayen pourrait prolonger jusqu’en 2026.

Cet été, le FC Barcelone s’est cherché un nouveau défenseur central, en vain. Pas de Luiz Felipe ni d’Eric Garcia pour renforcer les rangs de Ronald Koeman. Et tandis que Samuel Umtiti tarde à revenir de blessure, le technicien néerlandais ne peut compter que sur trois centraux de métier, Gerard Piqué, Clément Lenglet et… Ronald Araujo. L’Uruguayen a fait son apparition cette saison dans l’équipe première du Barça, et profite du manque de concurrence pour se montrer peu à peu. Et alors que le club l’a déjà verrouillé en doublant le montant de sa clause, jusqu’à 200M€, il serait désormais question de l’engager à très long terme.

Un nouveau bail jusqu’en 2026 pour Araujo ?