Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des premières tensions entre Koeman et Bartomeu ?

Publié le 27 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Arrivé cet été, Ronald Koeman serait déjà dans le collimateur des dirigeants du FC Barcelone.

Une malédiction semble planer sur le poste d’entraineur du FC Barcelone, depuis le départ de Luis Enrique. L’actuel sélectionneur de l’Espagne a en effet été le dernier à remporter la Ligue des Champions avec le Barça et affiche d’ailleurs le meilleur bilan depuis un certain Pep Guardiola. Depuis, le banc de Barça a connu plusieurs propriétaires, mais aucun n’a fait l’unanimité. Ernesto Valverde semblait pouvoir être l’homme de la situation, mais Josep Maria Bartomeu et les dirigeants ont choisi de le remercier, même avec deux titres de champion d’Espagne au compteur. Cela a d’ailleurs provoqué une cassure avec le vestiaire. Les cadres tels que Lionel Messi ou encore Gerard Piqué n’ont jamais vraiment compris cette décision, surtout que le choix Quique Sétien ne s’est pas du tout révélé payant. Finalement, le Barça a choisi cet été de confier les rênes de l’équipe à Ronald Koeman, un ancien joueur du club, mais surtout un successeur de la philosophie de Johan Cruyff. De quoi redonner espoir ? Pas vraiment...

Les dirigeants pas vraiment convaincus par Koeman

D’après les informations de Tuttosport , Ronald Koeman commencerait déjà à inquiéter les dirigeants du FC Barcelone. Le quotidien explique en effet qu’en Catalogne on serait déçus du début de saison de l’équipe et la défaite face au Real Madrid dans le Clasico (1-3). Ce n’est pas tout, puisque Tuttosport explique que les dirigeants du Barça pensent que Koeman n’ait pas encore réussit à se faire totalement accepter par le vestiaire, surtout par les cadres de l’équipe. Un départ serait improbable actuellement, surtout avec la situation économique actuelle, mais Koeman sera désormais observé de près. Cela commencera bien sûr par le gros choc de cette 2e journée de Ligue des Champions face à la Juventus, programmé pour ce mardi.

Luis Suarez, Messi... Koeman estime avoir été laissé seul !