Mercato - PSG : Pierre Ménès réclame une révolution à l'Émir du Qatar !

Publié le 27 octobre 2020 à 13h45 par B.C.

Alors que la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo semble brisée, Pierre Ménès estime que l'un des deux hommes doit partir pour le bien du PSG.

À la surprise générale ce samedi, Thomas Tuchel a décidé de se passer des services de Marquinhos en défense pour affronter Dijon (4-0). Malgré l'arrivée de Danilo Pereira, l'entraîneur du PSG a choisi de placer le Brésilien dans l'entrejeu, et de titulariser l'ancien joueur du FC Porto en charnière centrale. Un choix étonnant que certains justifient par les rapports compliqués entre Tuchel et Leonardo, à l'origine de la venue de Danilo au PSG. Dans le Pierrot Face Cam , Pierre Ménès a critiqué le choix de l'Allemand et explique que la guerre en interne ne peut plus durer.

« Tuchel et Leonardo ? Je ne sais pas ce que l'Émir va faire, mais fun des deux doit gagner ce match »