Mercato - Barcelone : Dembélé serait passé tout proche d'un échange XXL !

Publié le 27 octobre 2020 à 15h30 par B.C.

En difficulté au FC Barcelone, Ousmane Dembélé disposait de plusieurs options pour son avenir cet été. Comme révélé par Goal Italia, une arrivée à la Juventus aurait pu être à l'ordre du jour pour l'international français, mais l'opération n'a finalement pas vu le jour. Explications.

Recruté en 2017 avec la lourde responsabilité de faire oublier Neymar au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'est jamais parvenu à s'imposer en Catalogne, et ce n'est pas sa dernière saison cauchemardesque, marquée par de nouvelles blessures avec seulement 9 matches disputées toutes compétitions confondues, qui lui a permis de sortir la tête de l'eau. Ainsi, son départ était à l'ordre du jour lors du dernier mercato estival. En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone était disposé à se séparer du champion du monde tricolore afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Son départ aurait également permis à Ronald Koeman de mettre la main sur Memphis Depay, sa priorité en attaque, mais Ousmane Dembélé est finalement resté du côté du Camp Nou.

Dembélé aurait pu rebondir à la Juventus

Pourtant, Manchester United était déterminé à le récupérer à la fin du mercato. En difficulté avec Jadon Sancho, les Red Devils étaient prêts à se rabattre sur Ousmane Dembélé pour renforcer leur secteur offensif, mais l'attaquant de 23 ans n'a pas donné suite. D'après Goal Italia , une autre option aurait pu se présenter à Ousmane Dembélé et au FC Barcelone. En effet, la Juventus et le club culé aurait évoqué dans les derniers instants du mercato un possible échange entre Douglas Costa et l'ancien du Borussia Dortmund afin de régler la situation des deux joueurs. Mais le Brésilien a finalement donné sa priorité au Bayern Munich tandis qu'Ousmane Dembélé a choisi de rester au Barça pour tenter de s'y imposer. Une opération qui n'a finalement pas vu le jour mais qui permet de montrer les excellentes relations qu'entretiennent les deux clubs, qui se retrouveront ce mercredi en Ligue des champions.

Les excellentes relations entre le Barça et la Juve