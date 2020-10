Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça avance vraiment pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 27 octobre 2020 à 13h00 par T.M.

Déterminant au Real Madrid, Sergio Ramos est actuellement dans sa dernière année de contrat. Toutefois, en coulisses, les discussions ne seraient pas forcément si avancées que cela…

Cela est bien réel, il existe un Real Madrid avec et sans Sergio Ramos. Face au FC Barcelone, le retour de l’Espagnol a totalement métamorphosé la Casa Blanca, qui était en grande difficulté lors des dernières rencontres sans son capitaine. A 34 ans, le protégé de Zinedine Zidane apporte quelque chose en plus aux Merengue, mais il ne faudrait pas le perdre. Et actuellement, le doute est permis. En effet, Sergio Ramos est actuellement dans sa dernière année de contrat. Il pourrait donc partir libre l’été prochain alors que le PSG et la Juventus seraient attentifs à la situation. Pour le Real Madrid, il va donc falloir s’activer pour prolonger le défenseur central.

« Le grand problème concerne le nombre de saisons »