Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Lionel Messi débloquée par… Griezmann !

Publié le 27 octobre 2020 à 12h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser au FC Barcelone, il faut penser à l’avenir. Et le club catalan pourrait bien avoir une idée derrière la tête.

Cet été, Lionel Messi a finalement fait le choix de rester au FC Barcelone. Pourtant, l’Argentin avait fait part de ses intention de partir à sa direction. Toujours en Catalogne, le sextuple Ballon d’Or voit toutefois son avenir être toujours indécis. En effet, dans sa dernière année de contrat, Messi pourrait partir libre l’été prochain s’il ne prolonge pas avant. Alors que Manchester City a déjà expliqué qu’une offensive pourrait être organisée pour La Pulga, à Barcelone, il faut se préparer à la vie sans le numéro 10 culé. Et c’est bien ce à quoi réfléchirait d’ores et déjà les Blaugrana.

Dybala, le successeur naturel ?