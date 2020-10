Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien international français en approche ?

Publié le 28 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Sans club depuis son départ de l’Istanbul Basaksehir, Gaël Clichy n’a pas fermé la porte à une arrivée à l’ASSE et a même évoqué des contacts avec certains clubs français.

Après l’AS Cannes, Arsenal, Manchester City et l’Istanbul Basaksehir, quel sera le futur club de Gaël Clichy ? Âgé de 35 ans, le latéral gauche et ancien international français ne compterait pas encore raccrocher les crampons. Ayant récemment quitté le club stambouliote, Clichy aurait pu revenir en France cet été, mais ne s’est pas laissé convaincre par les propositions. Mais pour l’ASSE, la donne pourrait être différente.

« L’ASSE ? C’est pas loin de là où je suis »