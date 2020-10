Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut oublier cet objectif de longue date…

Publié le 28 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Gianluigi Donnarumma risque de filer entre les doigts du dirigeant parisien pour une raison bien précise.

Formé et lancé très tôt dans le grand bain par le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’est bâti une belle réputation dans le football européen. À tout juste 21 ans, l’international italien a encore toute sa carrière devant lui et intéresserait un bon nombre de tops clubs, à savoir le Real Madrid, Chelsea ou encore le PSG. Depuis son retour au sein de la direction sportive parisienne, Leonardo ferait de Gianluigi Donnarumma une véritable piste pour préparer l’après-Keylor Navas. Néanmoins, et ce bien que son contrat expire à la fin de la saison, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas être pour autant disponible.

Le Milan AC plante le décor pour Donnarumma