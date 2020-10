Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel dans l’impasse sur ce dossier prioritaire ?

Publié le 27 octobre 2020 à 9h15 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Romain Hamouma est en discussions pour prolonger à l’ASSE. Si les deux parties semblent vouloir continuer ensemble, un accord tarde néanmoins à être trouvé.

Dans ce début de saison poussif, Claude Puel peut s'appuyer sur des valeurs sûres ! Au sein d’un effectif très largement rajeuni, il reste certains joueurs d’expériences. Outre Jessy Moulin, solidement installé dans les buts, les Verts peuvent aussi compter sur Romain Hamouma ! Encore mieux, à 33 ans, l’ailier est le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne avec trois réalisations en Ligue 1. Et à désormais un an de la fin de son contrat, la direction de l'ASSE souhaite fixer l'avenir d'Hamouma.

Aucun accord pour le moment avec Hamouma