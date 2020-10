Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'active dans ce dossier chaud !

Publié le 25 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

À 33 ans, Romain Hamouma arrivera en fin de contrat à l’AS Saint-Étienne en juin prochain. Son avenir est en discussion, et pourrait bien continuer à s’inscrire dans le Forez.

Après un été mouvementé chez les Verts , les tractations se poursuivent en interne ! Claude Puel a souhaité rajeunir son effectif, poussant vers la sortie quelques joueurs expérimentés comme Yann M’Vila, et donnant plus de poids à de jeunes recrues comme Adil Aouchiche ou Yvan Neyou. Mais certains anciens s’accrochent à leur rôle dans le Forez, comme Romain Hamouma. Avec trois réalisations, l’ailier est le meilleur buteur de l’ASSE cette saison, et négocie fermement avec la direction quant à son avenir, alors qu’il arrive en fin de contrat en juin 2021.

Une prolongation plutôt qu’une reconversion ?