Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi est totalement relancé après le départ de Bartomeu !

Publié le 28 octobre 2020 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 28 octobre 2020 à 12h45

En froid avec la direction du FC Barcelone, Lionel Messi a remporté sa bataille avec Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de la présidence du club catalan ce mardi. Alors qu'il souhaitait partir cet été, Lionel Messi pourrait désormais revoir sa position, mais les prochains mois s'annoncent mouvementés. Explications.

Son départ était attendu par bon nombre de socios du FC Barcelone, il est désormais officiel. Alors qu'un référendum devait se tenir pour décider de son sort, Josep Maria Bartomeu a préféré démissionner de la présidence du Barça ce mardi. Le chef d'entreprise de 57 ans, visé par une motion de censure, a justifié sa décision par la crise sanitaire qui sévit actuellement, expliquant que les dirigeants démissionnaires ne pouvaient pas « choisir entre un vote et la santé ». Mais il ne s'agit pas de l'unique raison. La situation était intenable pour Josep Maria Bartomeu et son équipe, critiqués pour la gestion du FC Barcelone ces derniers mois et plus particulièrement le traitement du dossier Messi cet été. Présent depuis 20 ans, l'Argentin avait annoncé vouloir quitter le club culé, critiquant par la même occasion le conseil d'administration blaugrana . Un nouveau coup de massue dont ne se remettra pas Bartomeu, déjà pointé du doigt pour la dette du FC Barcelone, les mauvais résultats sportifs et la campagne de calomnies réalisée par I3 Ventures à l'encontre de certaines figures de l'entité catalane initiée par les dirigeants et révélée par la presse espagnole. Le mandat de Bartomeu a donc précipitamment pris fin ce mardi, obligeant le Barça à se trouver un nouveau président d'ici le début de l'année 2021, et l'ombre de Lionel Messi va planer au-dessus de ces élections.

Messi, acteur majeur de la prochaine campagne électorale

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi est en position de force pour son avenir. L'Argentin pourra, comme il le souhaitait déjà cet été, s'engager librement dans le club de son choix à partir du 1er janvier. De quoi laisser le temps aux candidats de faire changer d'avis le sextuple Ballon d'Or. Comme l'explique ABC ce mardi, Lionel Messi pourrait être réceptif à la proposition d'un nouveau contrat maintenant que Josep Maria Bartomeu est parti. Cela dépendra néanmoins de l'identité du prochain président et de son projet pour le FC Barcelone. Ainsi, l'Argentin va clairement devenir une « arme électorale » dans les prochains mois explique le média espagnol. Obtenir les faveurs de Messi sera très apprécié aux yeux des socios blaugrana qui éliront le prochain homme fort du club au plus tard dans trois mois. Víctor Font, bénéficiant déjà du soutien de Xavi qui intégrerait alors l'organigramme du Barça en cas de victoire, a déjà envoyé plusieurs messages forts à l'encontre du joueur de 33 ans durant l'été : « Si je suis président du Barça, il y aura Messi à vie », avait-il déclaré, en ajoutant que « Messi est un joueur de légende, et les joueurs de légende ne disparaissent pas. Je considère qu’il est essentiel que Messi termine son aventure ici en tant que joueur et qu’il continue à être actif au Barça quand il aura raccroché. » Joan Laporta serait également en course pour briguer un 3e mandat au FC Barcelone. Le dirigeant de 58 ans avait nommé Pep Guardiola au poste d'entraîneur en mai 2008 tout en se séparant de certains cadres, à l'instar de Ronaldinho, afin de faire de la place à Lionel Messi. La relation entre la Pulga et l'ancien président est donc bonne, et ce dernier pourrait ainsi parvenir à convaincre Messi de rester au Barça selon ABC . En attendant, la star albiceleste devrait probablement rester à l'écart de la campagne électorale, tout du moins publiquement, mais il semble clair qu'il reconsidérera ses envies de départ, même si rien n'est joué.

