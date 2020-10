Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'OL tente-il le coup Griezmann ?

En Espagne, certains médias affirment qu’un prêt de Griezmann à l’OL en janvier pourrait être envisagé dans le cadre du deal Depay. Que faut-il en penser ?

Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a fait le point sur dossier Griezmann sur le plateau d’ El Chiringuito , évoquant la possibilité d’un prêt à l’Olympique Lyonnais cet hiver : « Koeman est déçu et triste avec Griezmann. C'est un grand joueur, mais ces derniers temps, il s'est effondré. La première chose que le coach a faite a été de parier sur lui, mais aujourd'hui il est déçu. Il aimerait le vendre ou le prêter lors du mercato d'hiver, et Lyon serait prêt à le prendre. Si Griezmann se rend à Lyon en janvier, Depay viendra à Barcelone dans le cadre d'un échange sans frais. À la fin de la saison, si Lyon ou un autre club veut alors le garder, il faudra payer Barcelone pour le joueur. En plus, Bartomeu veut le vendre pour équilibrer les comptes ».

Barcelone tentera de mettre un joueur dans le deal Depay

Que faut-il en penser ? S’il paraît envisageable que dans le cadre du deal Depay, le FC Barcelone cherche à placer un joueur en prêt pour alléger sa masse salariale, le profil de Griezmann s’annonce impossible pour l’OL. Il y a deux raisons majeures à cela : d’une part, il serait très compliqué pour Lyon d’assumer le salaire incroyable de Griezmann, même sur six mois. D’autre part, il est quasiment acté que l’attaquant français refusera catégoriquement d’être prêté à Lyon et privilégiera un challenge sportif bien supérieur.