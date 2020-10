Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a des raisons d’y croire pour Sergio Ramos…

Publié le 28 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Sergio Ramos. Et en ce qui concerne le défenseur du Real Madrid, Leonardo verrait la porte toujours être ouverte.

N’ayant pas réussi à remplacer Thiago Silva lors du dernier mercato, le PSG pourrait se charger de cela dans les mois à venir. Et Leonardo verrait les choses en grand. En effet, la presse espagnole assurait dernièrement que l’option Sergio Ramos serait à l’étude dans la capitale. Le défenseur central du Real Madrid est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, il pourrait donc débarquer gratuitement l’été prochain. A moins qu’il ne prolonge prochainement. Mais actuellement, Sergio Ramos serait encore loin de signer ce nouveau contrat.

Une prolongation encore lointaine ?