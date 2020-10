Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Guardiola réclame Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé du côté de l’AS Monaco, Bernardo Silva déclame sa flamme à l’attaquant du PSG et indique qu’il aimerait beaucoup l’avoir à ses côtés à Manchester City.

Lors de la saison 2016-2017, l’AS Monaco présentait un cru exceptionnel, ce qui lui a d’ailleurs permis d’être sacrée en Ligue 1 devant le PSG. Emmenée par Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Fabinho, Radamel Falcao, l’ancienne équipe de Leonardo Jardim avait surtout vu éclore un phénomène cette année-là : Kylian Mbappé. Une ascension fulgurante chez le jeune attaquant tricolore, ce qui lui a permis d’être transféré au PSG quelques mois après pour 180M€. Et l’un de ses anciens coéquipiers de l’AS Monaco a lancé un appel du pied à Mbappé…

« Si on pouvait l’acheter, ce serait pas mal »