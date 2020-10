Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà fixé deux rendez-vous à Thomas Tuchel !

Publié le 28 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Thomas Tuchel pourrait ne pas finir la saison au PSG, alors qu'il sera libre l'été prochain. Doha aurait même fixé deux grandes échéances au technicien allemand pour décider de son avenir...

En fin de contrat en 2021, l'avenir de Thomas Tuchel au PSG semble être de plus en plus compromis. La finale de Ligue des Champions vécue en août dernier semble n'être qu'un lointain souvenir, et le début de saison du PSG serait bien en-dessous des attentes de Doha, qui commencerait à perdre patience avec le technicien allemand. De plus, les récentes sorties de Thomas Tuchel sur Leonardo à propos du manque de recrues cet été n'aurait également pas été au goût de l'émir du Qatar. Ainsi, alors que le PSG a très mal commencé sa campagne de Ligue des Champions et que les choix de Thomas Tuchel interrogent, Doha aurait fixé deux rendez-vous avec l'entraineur parisien afin de prendre une décision concernant un éventuel licenciement prématuré, à quelques mois de la fin de son contrat.

Doha aurait programmé deux réunions avec Tuchel !