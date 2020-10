Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur les exigences de Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Le PSG ayant fait de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé une priorité absolue, l’attaquant français aurait fixé une première condition très claire. Comme Leonardo, il souhaiterait avant tout que sa direction boucle le départ de Thomas Tuchel.

Ce n’est plus un secret pour personne, la cohabitation entre Leonardo et Thomas Tuchel est de plus en plus compliquée au sein du PSG. Les derniers bruits de couloir indiquaient même que le directeur sportif aurait récemment réclamé aux hautes instances du club au Qatar la tête de l’entraîneur allemand, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Mais en parallèle, Leonardo doit gérer un autre cas sensible : la prolongation de Kylian Mbappé. Et contre toute attente, ces deux dossiers épineux du moment au PSG pourraient être directement liés…

Mbappé voudrait le départ de Tuchel pour prolonger