Mercato - PSG : Wijnaldum afficherait une préférence pour son avenir...

Publié le 28 octobre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat en juin, Georginio Wijnaldum serait suivi de près par le PSG, le FC Barcelone et l'Inter. Alors qu'il préférerait rester à Liverpool, le milieu néerlandais pourrait signer un meilleur contrat ailleurs. Ce qui représenterait un frein pour sa prolongation avec les Reds.

Alors que son contrat arrivera à terme au mois de juin, Georginio Wijnaldum ne manquerait pas de prétendants. Selon les informations de 90min , le milieu de terrain de Liverpool susciterait l'intérêt du PSG et de l'Inter, mais ce ne serait pas tout. En effet, le Barça, qui aurait tenté de le recruter cet été, n'aurait pas fait une croix sur lui. D'ailleurs, le club catalan aurait même déjà fait savoir au clan Wijnaldum qu'il comptait revenir à la charge au mois de janvier pour une arrivée libre l'été prochain. Mais qu'en pense Georginio Wijnaldum ?

Georginio Wijnaldum voudrait rester à Liverpool, mais...