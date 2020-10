Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça n'aurait pas dit son dernier mot pour Wijnaldum !

Publié le 28 octobre 2020 à 0h15 par A.D.

Le PSG et l'Inter seraient à la lutte pour le recrutement de Georginio Wijnaldum. Alors qu'il aurait tenté de recruter le milieu de Liverpool cet été, le Barça serait prêt à revenir à la charge au mois de janvier.

En fin de contrat en juin prochain, Georginio Wijnaldum aurait pu quitter Liverpool lors du dernier mercato estival. Alors qu'il a posé ses valises au FC Barcelone, Ronald Koeman aurait souhaité voir son compatriote néerlandais le rejoindre cet été. Malgré tous ses efforts, le nouvel entraineur du Barça n'est pas parvenu à ses fins avec Georginio Wijnaldum. Toujours à Liverpool, l'international batave n'a toujours pas étendu son bail. Et selon les dernières indiscrétions de 90min , le PSG et l'Inter pourraient tenter d'en profiter en 2021. Toutefois, Leonardo et Antonio Conte devraient se frotter à Ronald Koeman.

Koeman devrait relancer le dossier Wijnaldum en janvier ?