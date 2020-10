Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, clash… Tuchel a mis de l’eau dans son vin !

Publié le 28 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises à la fin du mercato, Thomas Tuchel attendait des recrues pour pallier les départs, dont celui de Thiago Silva. Chose qui n’a pas été effectuée. De quoi engendrer des tensions entre l’entraîneur du PSG et Leonardo. Mais Tuchel aurait mis de l’eau dans son vin.

Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier et Thiago Silva. Cet été, à la toute fin du mercato, Leonardo est parvenu à combler les failles de l’effectif parisien causées par les départs en question. Toutes, à l’exception d’une. En effet, l’ex-capitaine du PSG s’en est allé du côté de Chelsea à la fin de son contrat et n’a pas été remplacé poste pour poste. Aucun défenseur central n’a débarqué au PSG, bien que Danilo Pereira soit en mesure d’évoluer et au milieu de terrain et en défense centrale. L’Équipe révélait dernièrement que Thomas Tuchel n’était pas totalement satisfait du recrutement de Leonardo car il souhaitait témoigner de l’arrivée d’un défenseur central. Mais selon RMC Sport , l’entraîneur du PSG aurait revu sa position.

Voulant un défenseur, Tuchel serait satisfait du polyvalent Danilo Pereira

À en croire les informations du média, Thomas Tuchel aurait bel et bien fait des pieds et des mains en interne afin que son compatriote Antonio Rüdiger, régulièrement annoncé du côté du PSG, débarque à Paris. Finalement, cette opération ne s’est pas concrétisée. Néanmoins, en l’état actuel des choses et grâce à la polyvalence de Danilo Pereira, Tuchel se montrerait désormais satisfait en interne et l’aurait fait savoir.