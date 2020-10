Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et revoilà Antero Henrique !

Publié le 27 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Si le PSG a réussi à boucler l’arrivée de Danilo Pereira dans les dernières heures du mercato estival, il le doit en partie à Antero Henrique qui a facilité cette opération.

« La semaine avant que le marché ne ferme, le PSG, via Leonardo, a trouvé mon approche intéressante et a posé quelques questions. Peu après, il a contacté directement le club et a trouvé un accord de principe (…) Cela a été très rapide », avait indiqué l’agent de Danilo Pereira le 9 octobre dernier sur les coulisses du transfert du milieu de terrain portugais. Prêté avec option d’achat par le FC Porto, le joueur a donc fait l’objet de négociations en accéléré avec le PSG dans les derniers jours du mercato. Et une ancienne figure du projet QSI aurait joué un rôle capital dans ce dossier…

Antero Henrique a facilité les discussions pour Danilo

Comme l’a révélé RMC Sport lundi, Antero Henrique aurait facilité les discussions entre le PSG et le président du FC Porto, Pinto da Costa, pour boucler l’arrivée de Danilo Pereira. Ancien directeur sportif du club parisien entre 2017 et 2019, Henrique avait également travaillé à Porto pendant de longues années auparavant, et y a conservé de très bonnes relations avec le président. Ce qui a bien aidé le PSG au moment de boucler le dossier Pereira…