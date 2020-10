Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a refusé un contrat XXL !

Publié le 27 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG s’avère très incertain, Thomas Tuchel aurait pourtant pu quitter le club de la capitale l’hiver dernier pour rejoindre le Bayern Munich. Mais il a finalement refusé cette offre.

« La fin de mon contrat ? Vous en savez peut-être plus que moi (sourires). Je ne pense à cela comme ça et je ne vais pas commencer à y réfléchir », confiait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse, refusant donc de prendre position concernant son avenir très incertain au PSG. Pourtant, le contrat de l’entraîneur allemand prendra fin en juin prochain, et ses nombreux désaccords avec Leonardo en plus de ses résultats assez irréguliers pourraient même entraîner son départ avant la fin de la saison. Pourtant, Tuchel aurait pu quitter le PSG de son propre chef il y a seulement quelques mois…

Tuchel a recalé le Bayern Munich

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Bayern Munich avait approché Thomas Tuchel l’hiver dernier en lui proposant un contrat de cinq ans s’il acceptait de venir succéder à Niko Kovac, mais le technicien allemand du PSG avait recalé le club bavarois. Ironie du sort, c’est face au Bayern Munich que Tuchel s’est incliné quelques mois plus tard en finale de la Ligue des Champions…