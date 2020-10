Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation troublante sur le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 27 octobre 2020 à 0h45 par G.d.S.S.

Alors que Dario Benedetto traverse une grosse période de doute à l’OM, André Villas-Boas doit gérer ce cas épineux avec des solutions limitées. Pourtant, l’entraîneur portugais souhaitait l’arrivée d’une doublure durant le mercato estival…

« Quand un attaquant marque, c'est le meilleur et quand il ne marque pas, c'est le plus nul. Mais nous sommes des joueurs professionnels et nous sommes habitués à ça. C'est dans la tête, je vais inverser la tendance en continuant à travailler et en restant fort », indiquait dernièrement Dario Benedetto sur la période de disette qu’il traverse actuellement avec l’OM, lui qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Une période difficile à vivre pour le buteur argentin et à gérer pour son entraîneur, André Villas-Boas, qui avait pourtant anticipé ce cas de figure à l’OM.

Villas-Boas voulait un buteur cet été, mais…