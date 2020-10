Foot - OM

OM - Malaise : Le message très fort de Dario Benedetto sur sa situation !

Publié le 25 octobre 2020 à 12h45 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Dario Benedetto assure toutefois qu'il va inverser la tendance et retrouver le chemin des filets prochainement. Et l'attaquant de l'OM en profite pour remercier Djibril Cissé.

Recruté pour quasiment 15M€ durant l'été 2019, Dario Benedetto était attendu comme le grand attaquant de l'OM. Mais après une première saison encourageante, l'avant-centre argentin traverse une période très délicate puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en sept rencontres cette saison. Mais Djibril Cissé lui apportait récemment son soutien : « Quand on est avant-centre, il y a des hauts et des bas. Dès qu'il va reclaquer un but, le deuxième, puis le troisième vont s'enchaîner. Numéro 9, c'est un boulot spécial, ingrat... Les gens oublient vite ce qu'on a pu faire la saison d'avant, alors que ce n'est pas très loin ». Et visiblement, ce message a marqué l'attaquant de l'OM qui promet de revenir plus fort.

«Je vais inverser la tendance»