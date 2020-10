Foot - OM

OM - Malaise : Alvaro Gonzalez monte au créneau pour Dario Benedetto !

Publié le 24 octobre 2020 à 0h45 par H.K.

Alors que Dario Benedetto traverse une période de disette offensive très inquiétante, son coéquipier Alvaro Gonzalez semble plus que jamais soutenir le buteur de l’OM.

Dario Benedetto semble plus que jamais en difficulté à la pointe de l’attaque de l’OM. Avec 7 rencontres toutes compétitions confondues sans buts ni passes décisives depuis le début de la saison, l’attaquant argentin est en cruel manque de confiance. Incapable de remporter le moindre duel avec un gardien, Benedetto aurait même confié à Villas-Boas qu’il était « à sec » et qu’il n’en « pouvait plus » de ne pas marquer de but. Et Alvaro Gonzalez semble plus que jamais soutenir son coéquipier…

« Dario a besoin de confiance, il a besoin de nous »