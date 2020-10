Foot - OM

OM - Malaise : Quand Riolo utilise Valbuena pour fracasser Payet !

Publié le 23 octobre 2020 à 23h45 par A.D.

Ce mercredi soir, Dimitri Payet et l'OM se sont inclinés face à l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. Selon Daniel Riolo, l'ancien marseillais a totalement surclassé le protégé d'André Villas-Boas.

Pour son grand retour en Ligue des Champions après sept années de disette, l'OM a dû se frotter à l'Olympiakos. Toutefois, les hommes d'André Villas-Boas ne sont pas parvenus à ramener le moindre point de Grèce. Alors que l'OM s'est incliné (1-0), Daniel Riolo a estimé que le coach portugais avait une grande part de responsabilité. « Au Pirée, l’OM devait au moins faire match nul. Il y a toujours un amour aveugle qui conduit à dire les pires âneries quand on parle de l’OM. Comme si grâce à l’étoile sur le maillot, l’OM devait toujours briller en Europe. Mais sept ans après, le retour en Ligue des champions s’est soldé par une prestation pitoyable. On ne comprend rien à l’idée de jeu que veut mettre en place André Villas-Boas. Si ça doit reposer sur Payet, le meneur technique de cette équipe, alors il va falloir penser à autre chose » , a estimé le journaliste de RMC Sport . En plus d'André Villas-Boas, Dimitri Payet en a également pris pour son grade.

«Valbuena lui a filé une leçon de foot de haut niveau gratos»