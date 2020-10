Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait face à une grande menace pour Haaland !

Publié le 26 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois, Erling Braut Haaland pourrait toutefois se diriger vers Manchester United, alors qu'Ole Gunnar Solskjaer en ferait sa priorité en attaque.

S'il n'est arrivé au Borussia Dortmund que l'hiver dernier, Erling Braut Haaland pourrait d'ores et déjà quitter le club de la Ruhr dans les prochains mois, alors que de nombreux clubs suivent de près la situation de l'international norvégien. En quête de renforts pour son attaque, le Real Madrid a prévu un mercato colossal l'été prochain après avoir dégraisser une grande partie de son effectif cet été, économisant ainsi du budget et de la place. Si Erling Haaland figure bel et bien sur la liste de Zinedine Zidane, l'attaquant du Borussia Dortmund n'est toutefois pas la priorité des Merengue , qui favoriseraient l'option Kylian Mbappé en attaque et Eduardo Camavinga au milieu. Alors que le Real Madrid songeraient à passer à l'offensive seulement en cas d'échec du dossier Mbappe, Zinedine Zidane pourrait bien se voir être devancé par Manchester United...

Solskjaer souhaiterait toujours recruter Haaland !