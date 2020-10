Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Wenger glisse une piste surréaliste à Villas-Boas !

Publié le 27 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

La question du grand attaquant étant toujours aussi épineuse à l’OM, Arsène Wenger suggère le nom de Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait résoudre les problèmes offensifs de la formation d’André Villas-Boas

Depuis le début de l’ère McCourt, l’OM peine à se stabiliser au poste de numéro 9 et enchaine les déceptions depuis maintenant quatre ans : Kostas Mitroglou et Mario Balotelli avaient d’abord été recrutés à cet effet, et depuis plus d’un an, c’est Dario Benedetto qui alterne le bon et le beaucoup moins bon à la pointe de l’attaque marseillaise, et qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Mais quel buteur pourrait enfin régler les soucis offensifs de l’OM ? Arsène Wenger a sa petite idée…

« Aubameyang serait pas mal là-bas »