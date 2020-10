Foot - Mercato

Mercato : Une grosse désillusion sur le marché pour Leonardo et Florentino Pérez ?

Publié le 28 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane et Thomas Tuchel ne sont plus intouchables à leurs postes respectifs, le Real Madrid et le PSG s’intéresseraient à Mauricio Pochettino. Cependant, le technicien argentin aurait la cote… en Russie !

Malgré le succès du Real Madrid face au FC Barcelone samedi lors du Clasico (1-3), Zinedine Zidane resterait sur la sellette. Du moins, Florentino Pérez refuserait de licencier l’entraîneur français, mais Zidane se retirerait de lui-même s’il ne jugeait pas les résultats de son équipe suffisants à terme. Pour le remplacer, le président du Real Madrid songerait à Mauricio Pochettino, une piste également explorée par Leonardo alors que Thomas Tuchel se trouve dans une situation similaire à celle de Zinedine Zidane. Mais l’ancien coach de Tottenham pourrait faire faux bond aux deux cadors européens.

Ça discuterait entre le Zenith et Pochettino !