Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur ce dossier à 25M€ !

Publié le 28 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman faisait de Sergino Dest l'une de ses priorités en défense cet été, le défenseur américain aurait pu s'engager à la Juventus de Turin, qui surveillait de près la situation de l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam...

Arrivé en août après la débâcle du FC Barcelone en Ligue des Champions, Ronald Koeman souhaitait effectuer une révolution au sein du club culé, avec notamment un rajeunissement de l'effectif afin d'entamer une nouvelle ère. Toutefois, si de nombreux indésirables ont quitté le club à l'image d'Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Luis Suarez, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a pu compter que sur l'arrivée d'un seul renfort de son choix : Sergino Dest. Les finances du FC Barcelone étant limitées, l'entraineur néerlandais n'a ainsi pu renforcer les postes de défenseur central et d'attaquant, où Eric Garcia et Memphis Depay apparaissaient comme les cibles prioritaires et avaient donné leur accord pour rejoindre les Blaugrana . Toutefois, Ronald Koeman aurait pu concéder un nouvel échec sur le marché des transferts avec Sergino Dest. Déjà courtisé par le Bayern Munich, l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam aurait pu s'engager à la Juventus de Turin.

La Juventus s'est penchée sur Sergino Dest !