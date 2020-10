Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi, premier allié de Ronald Koeman ?

Publié le 29 octobre 2020 à 16h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait à la tête de son effectif un entraîneur qui répondrait aux attentes de Lionel Messi. Une information qui devrait avoir le mérite de diminuer les rumeurs incessantes sur la succession Ronald Koeman.

Bien que Ronald Koeman ait pris les rênes de l’effectif du FC Barcelone en août dernier, le technicien néerlandais pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du Barça . En effet, avec la démission de Josep Maria Bartomeu et la nomination imminente d’un nouveau président, annonce attendue pour le mois de janvier, l’avenir de Koeman pourrait s’inscrire en pointillés. Et pour cause, Victor Font serait le favori pour devenir le nouveau président et il a déjà fait savoir par le passé que même si Ronald Koeman faisait le triplé coupe championnat et Ligue des champions, il ne resterait pas son entraîneur à terme. Xavi Hernandez serait le coach souhaité par Font, mais l’entraîneur d’Al-Sadd compterait rester au sein du club qatari jusqu’à la Coupe du monde 2022. De quoi permettre à Koeman de souffler lui qui aurait un allié de taille en interne.

Messi aurait une totale confiance en Koeman !