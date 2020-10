Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Xavi… Victor Font pose déjà les bases de son projet !

Le FC Barcelone se trouve à un tournant de son projet. Avec la démission de Josep Maria Bartomeu, la prolongation de Lionel Messi prendrait de l’ampleur. Candidat à la présidentielle, Victor Font a clairement exprimé sa position sur la question.

En août dernier, dans la foulée de l’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), Lionel Messi a voulu dire stop. Par le biais d’un burofax envoyé à son ancienne direction, qui a quitté le club mardi à l’instar du désormais ex-président du Barça , le capitaine blaugrana avait clairement fait savoir qu’il voulait rompre unilatéralement son contrat grâce à sa clause figurant dans son bail courant jusqu’en juin prochain. En raison d’un désaccord sur la nature de cette clause, Messi a été contraint de rester au Barça contre son gré comme il l’assurait à Goal au début du mois de septembre. Ces derniers temps, le départ libre de tout contrat de Lionel Messi se dessinait, mais la démission de Bartomeu et de son comité de direction redistribuerait les cartes.

La prolongation de Lionel Messi, priorité de Victor Font

The Athletic a révélé ce jeudi que le FC Barcelone pourrait éprouver certaines difficultés à prolonger le contrat de Lionel Messi. Tout d’abord parce que énorme salaire alors qu’il sera âgé de 34 ans en juin prochain poserait problème, le club blaugrana traversant une passe économique plus que délicate. Mais pour Victor Font, candidat faisant office de favori à la succession de Josep Maria Bartomeu, la priorité est claire : prolonger le contrat de La Pulga . « Sans aucun doute, le premier sujet à discuter sera le renouvellement de Messi. C'est une priorité absolue car début janvier, il est libre. Nous devons faire en sorte que Leo comprenne qu'il s'agira d'un projet passionnant et gagnant ». Voici le message que Victor Font a fait passer sur les ondes de la Cadena SER pour l’émission El Larguero . Et pour convaincre Lionel Messi, Font a une idée bien précise en tête.

Xavi et Messi, destins liés ?