Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann et Dembélé bientôt sacrifiés ?

Publié le 29 octobre 2020 à 13h00 par Th.B.

Recrutés sous l’ère Josep Maria Bartomeu, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ainsi que Philippe Coutinho ne font pas l’unanimité. De quoi remettre en doute leur continuité avec l’arrivée d’une nouvelle direction lors des prochaines semaines au FC Barcelone.

Ayant succédé à Sandro Rossell en 2014, Josep Maria Bartomeu a lui-même mis fin à son deuxième mandat de président du FC Barcelone en démissionnant mardi soir. Sur la fin de son temps au Barça , Bartomeu semble avoir successivement perdu tous ses soutiens, de par ses décisions extrasportives ainsi que sportives. En effet, le désormais ex-président du FC Barcelone a fait des choix sur le marché des transferts qui n’ont pour la plupart, pas trouvé preneur auprès des socios du FC Barcelone. Cela vaudrait pour Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore Philippe Coutinho qui réfléchiraient déjà à leurs avenirs respectifs.

Griezmann, Dembélé et Coutinho en plein doute, un grand ménage en prévision