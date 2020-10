Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Griezmann, la suite des opérations est claire !

Publié le 29 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

En grande difficulté au FC Barcelone où il ne dispose pas d’un temps de jeu adéquat à son statut, Antoine Griezmann aurait tout à gagner à partir afin de se relancer.

Antoine Griezmann a déposé ses valises au Camp Nou à l’été 2019, soit un an après avoir recalé le FC Barcelone avec le fameux documentaire produit par la société de production de Gerard Piqué. Son intégration auprès des socios notamment a sans surprise était compliquée et en ce qui concerne le sportif, ce n’est guère mieux. Bien que Ronald Koeman assure lui faire confiance en conférence de presse, son temps de jeu prouve le contraire. Alors que la concurrence fait rage dans son secteur de jeu, Griezmann devrait quitter le FC Barcelone selon Pierre Ménès.

« Se relancer dans un club qui tournera peut-être plus autour de lui »