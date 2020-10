Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pierre Ménès conseille Antoine Griezmann sur son avenir !

Publié le 28 octobre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors qu’Antoine Griezmann enchaîne les contre-performances avec Barcelone, son avenir en Catalogne semble de plus en plus incertain. Le journaliste, Pierre Ménès a la solution pour lui. Partir.

Entre Antoine Griezmann et Ronald Koeman, le torchon brûle ! Le Français de Barcelone ne parvient toujours pas à trouver sa place dans l’effectif du tacticien Néerlandais. Après plusieurs contre-performances, Ronald Koeman a décidé de mettre le champion du monde aux 120M€ sur le banc pour le Classico face au Real Madrid (défaite 1-3). L’avenir d’Antoine Griezmann à Barcelone semble s’assombrir de jour en jour. Ce, même si le club va devoir se trouver un nouveau président après la démission de Josep Maria Bartomeu. Le journaliste, Pierre Ménès a donc un unique conseille pour Antoine Griezmann.

« Je pense qu'il doit partir pour se relancer »