Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri pourrait faire faux bond à Leonardo !

Publié le 28 octobre 2020 à 17h15 par B.C.

Alors qu'il apparaît en tête de la short-list de Leonardo pour l'après-Tuchel au PSG, Massimiliano Allegri pourrait avoir d'autres plans en tête pour son avenir.

Plus que jamais, la relation semble rompue entre Thomas Tuchel et Leonardo. Dans ces conditions, difficile d'imaginer l'Allemand prolonger son bail courant jusqu'en juin 2021, incitant le directeur sportif à travailler sur sa succession. Depuis plusieurs mois, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance du côté du PSG. L'Italien est proche de Leonardo et se retrouve libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus à l'été 2019, un candidat idéal aux yeux du directeur sportif parisien, mais Allegri pourrait en décider autrement.

Allegri rêverait de l'Inter