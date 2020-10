Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait lâché une terrible confidence sur Tuchel !

Publié le 28 octobre 2020 à 10h45 par B.C.

Alors la cohabitation entre Thomas Tuchel et Leonardo semble de plus en plus compliquée, le directeur sportif du PSG aurait reconnu en interne ses rapports délicats avec l'Allemand.

Critiqué par Thomas Tuchel pour ses choix durant le mercato estival, Leonardo avait rapidement repris de volée son entraîneur en lui expliquant qu'il devait « respecter la politique sportive et les règles sportives ». Une sortie fracassante qui a permis de révéler au grand jour les rapports compliqués qu'entretiennent les deux hommes. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait donc disputer sa dernière saison au PSG. Il est en effet difficile de l'imaginer rempiler pour une année supplémentaire au côté de Leonardo, qui ne cacherait plus ses désaccords avec l'entraîneur.

L'aveu de Leonardo sur Tuchel...