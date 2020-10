Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Leonardo ou Tuchel ? Pierre Ménès a tranché !

Publié le 27 octobre 2020 à 23h45 par A.D.

Alors que Thomas Tuchel et Leonardo auraient de plus en plus de mal à cohabiter ensemble, l'un d'eux pourrait bientôt quitter le PSG. Selon Pierre Ménès, la direction parisienne ferait mieux de se séparer du coach allemand.

Depuis son retour au PSG, Leonardo aurait beaucoup de mal à s'entendre avec Thomas Tuchel. Alors que la relation entre les deux hommes seraient de plus en plus compliquée, l'un d'eux pourrait prendre la porte dans un avenir proche. Lors d'un Live sur son compte Instagram , Pierre Ménès a estimé que celui qui devait partir était Thomas Tuchel, et non Leonardo.

«Qui doit partir entre Thomas Tuchel et Leonardo ? Tuchel»