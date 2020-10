Foot - PSG

PSG - Malaise : Malgré les tensions avec Leonardo, Tuchel campe sur ses positions !

Publié le 27 octobre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Lors de la dernière rencontre du PSG face à Dijon, Thomas Tuchel a décidé d'aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix tactique qui a fait grand bruit, puisque Leonardo a recruté le Portugais pour jouer dans l'entrejeu. Malgré tout, le coach du PSG devrait faire le même choix pour le prochain match de Ligue des Champions face à Basaksehir.

A la fin de la dernière campagne de Ligue des Champions, Thiago Silva était en fin de contrat et a quitté le PSG. Alors que l'ancien capitaine parisien s'est engagé en faveur de Chelsea, Thomas Tuchel aurait souhaité que Leonardo lui trouve un remplaçant. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'a pas su répondre à ses attentes à ce poste. Alors qu'il préfère aligner Marquinhos au milieu de terrain, Thomas Tuchel a décidé de positionner la recrue Danilo Pereira en défense central. Un choix qui pourrait être interprété comme un message à Leonardo, qui ne lui a pas offert de joueur à ce poste cet été. Et malgré la légère polémique qui a éclatée, Thomas Tuchel devrait utiliser Marquinhos et Danilo Pereira de la même manière ce mercredi.

La permutation Marquinhos-Pereira devrait se poursuivre

Ce mardi après-midi, RMC Sport a dévoilé la composition probable de Thomas Tuchel pour le déplacement à l'Istanbul Basaksehir. Comme face à Dijon, le coach du PSG va aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense. Dans un 4-2-3-1, Keylor Navas devrait retrouver sa place dans les cages parisiennes. Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa devraient prendre les couloirs, autour d'une charnière centrale composée du Portugais et de Presnel Kimpembe. Dans l'entrejeu, le capitaine du PSG devrait être aux côtés d'Ander Herrera. Devant eux, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar devraient être chargés de servir Moise Kean, seul en pointe.

«C'était une décision pour l'équipe, pas contre quelqu'un, pas contre Danilo»