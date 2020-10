Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel peut remercier Marquinhos et Danilo Pereira !

Publié le 26 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel s'est retrouvé sous le feu des critiques suite à son choix d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos, l'entraîneur du PSG peut compter sur le soutien des deux joueurs.

Contre Dijon, Thomas Tuchel a aligné un onze de départ totalement inattendu en plaçant Danilo Pereira en défense centrale ainsi que Marquinhos au milieu de terrain. Un choix interprété comme une défiance à l'égard de Leonardo, mais les deux joueurs ont assuré qu'il n'avait aucun problème à évoluer dans ces nouvelles positions. « Ce n'est pas une position étrange pour moi c'est une position dans laquelle je suis à l'aise. J'y ai déjà joué auparavant », assure tout d'abord Danilo Pereira au micro de PSG TV , avant d'être imité par son capitaine.

Marquinho et Danilo désamorcent la polémique