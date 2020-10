Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Leonardo… Cette sortie forte de Ménès !

Publié le 25 octobre 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel a choisi d’intervertir les postes de Marquinhos et de Danilo Pereira face à Dijon ce samedi soir, Pierre Ménès estime que l’Allemand a fait cela pour envoyer un message clair à sa direction.

Après avoir été vivement critiqué à la suite de la défaite du PSG face à Manchester United au Parc des Princes cette semaine en Ligue des Champions (2-1), Thomas Tuchel a étonné bon nombre d’observateurs du club de la capitale ce samedi. Et pour cause, face à Dijon, le technicien allemand a décidé de positionner le défenseur Marquinhos au milieu de terrain, tandis que le milieu Danilo Pereira a été installé en défense centrale. Un choix surprenant de la part de l’entraineur du PSG derrière lequel Pierre Ménès voit une nouvelle passe d’arme entre Thomas Tuchel et sa direction, et ce après une fin de mercato estival au cours de laquelle les tensions entre Leonardo et l’Allemand ont éclaté au grand jour.

« Tuchel envoie un message »