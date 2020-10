Foot - PSG

PSG - Malaise : Ménès fracasse Tuchel après Manchester United !

Publié le 24 octobre 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné face à Manchester United pour son premier match de la saison en Ligue des Champions cette semaine, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec Thomas Tuchel.

Après sa finale lors du Final 8 en août dernier à Lisbonne, perdue 1-0 contre le Bayern Munich, le PSG était attendu au tournant pour son grand retour en Ligue des Champions. Seulement voilà, les hommes de Thomas Tuchel ont manqué le coche et se sont inclinés 2-1 au Parc des Princes face à Manchester United pour leur premier match de la phase de groupes. Et depuis cette défaite, un homme est particulièrement pointé du doigt, à savoir Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG est remis en question par bon nombre d’observateurs pour ses choix, et Pierre Ménès ne déroge pas à la règle. En effet, présent sur le plateau du Canal Football Club ce samedi, le chroniqueur de Canal + a expliqué ne pas avoir compris l’approche de l’Allemand face à Manchester United ce mardi.

« Une faute tactique majeure »