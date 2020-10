Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ces deux dossiers chauds ?

Publié le 24 octobre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a connu une flopée de départs de joueurs en fin de contrat cet été, ce phénomène pourrait être amené à se reproduire l’été prochain. Et pour cause, deux éléments actuellement dans leur dernière année de contrat commenceraient à susciter des convoitises en vue d’une possible arrivée à coût zéro.

Depuis plusieurs saisons, le PSG subit le fait de voir certains de ses joueurs s’en aller librement au terme de leur contrat. De ce fait, le club de la capitale n’enregistre aucune liquidité avec le départ de ces éléments. Ce phénomène s’est produit à plusieurs reprises cet été, dans la mesure où Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont tous quitté le PSG gratuitement au terme de leur contrat pour respectivement rallier Manchester United, le Borussia Dortmund, Chelsea et le Bayern Munich. Thomas Tuchel s’est plaint de ce phénomène en conférence de presse en pointant du doigt que le PSG voyait trop souvent ses joueurs s’en aller de la sorte. Ce faisant, le technicien allemand a publiquement remis en question la gestion de Leonardo avec les joueurs en fin de contrat. Mais tout porte à croire que l’histoire pourrait se répéter en juin prochain avec Juan Bernat et Julian Draxler, tout en sachant qu’Angel Di Maria arrivera lui-aussi au terme de son bail au PSG à ce moment là.

Le Séville FC à l’affut pour Juan Bernat ?

Arrivé au PSG sur la pointe des pieds en 2018 en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat n’a pas mis longtemps à convaincre tout le monde au sein du club de la capitale française. Et pour cause, l’international espagnol a chassé tous les doutes qui entouraient son arrivée en s’imposant comme un titulaire en puissance sur le flanc gauche de la défense parisienne. Seulement voilà, Juan Bernat n’est maintenant plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat au PSG, et ses bonnes performances ont logiquement attiré les regards de clubs désireux de réaliser une belle affaire en l’attirant gratuitement. Et si le FC Barcelone a un temps été annoncé sur ses traces, le Séville FC serait à l’affut à en croire les informations dévoilées par La Colina de Nervion . Si le média andalou explique que le PSG et Juan Bernat n’auraient pas forcément l’intention de se séparer et qu’ils souhaiteraient prolonger leur aventure commune, il affirme néanmoins que les discussions pour une prolongation sont actuellement en stand-by. De ce fait, Monchi se tiendrait prêt à agir pour recruter Juan Bernat et surveillerait de près l’évolution du dossier.

L’AC Milan tiendrait la corde pour Julian Draxler !