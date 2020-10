Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos... Kimpembe prend position sur la dernière polémique !

Publié le 27 octobre 2020 à 18h45 par A.M.

Avant d'affronter Basaksehir, Presnel Kimpembe s'est présenté en conférence de presse et s'est prononcé sur le passage de Danilo Pereira en défense centrale.

Contre Dijon samedi, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court en décidant d'aligner Danilo Pereira en défense centrale et en faisant monter Marquinhos d'un cran au milieu de terrain. Un choix surprenant puisque le Portugais a été recruté pour être enfin la sentinelle du PSG tandis que le Brésilien devait s'imposer comme le successeur de Thiago Silva et former la charnière centrale avec Presnel Kimpembe. L'international français est d'ailleurs le mieux placé pour évoquer cette inversion de position entre ces deux coéquipiers puisqu'il voit son partenaire dans l'axe changer. Mais il affiche sa confiance en Danilo Pereira.

Kimpembe valide l'inversion Danilo-Marquinhos