PSG - Polémique : Neymar, Marquinhos... Tuchel déclare la guerre à Leonardo !

Publié le 26 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

La relation entre Thomas Tuchel et Leonardo, les deux hommes forts du Paris Saint-Germain, semble plus tendue que jamais.

Voilà plusieurs mois déjà, que nous vous parlons sur le10sport des problèmes entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le premier n’a en effet pas choisi l’entraineur du Paris Saint-Germain, avec lequel il ne semble pas du tout partager la même vision du football. Le second se traine une réputation sulfureuse et est d’ailleurs déjà allé au clash avec sa direction au Borussia Dortmund, où il n’a pas vraiment laissé un très bon souvenir. Leur relation semble d’ailleurs s’être grandement rafraichie ces derniers mois. Il n’y a qu’à voir ce qu’il s’est passé lors du mercato, avec un Tuchel qui a réclamé certains renforts... qu’il n’a pas vu arriver ! Le repositionnement de Danilo Pereira en défense centrale et le maintien de Marquinhos au milieu, lors de la récente réception de Dijon en Ligue 1 (4-0), semble d’ailleurs être un signal clair envoyé par le coach du PSG à Leonardo.

Tuchel pas près de courber l’échine devant Leonardo...

Ancien président du Paris Saint-Germain de 2008 à 2009, Charles Villeneuve a analysé cette guerre intestine, entre Thomas Tuchel et Leonardo. Pour lui, c’est très clair : l’Allemand n’a pas peur d’aller au clash, avec le directeur sportif du PSG. « Il veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s’oppose presque catégoriquement le directeur sportif » a expliqué Villeneuve, au micro d’Europe 1. « J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage ». Marquinhos se retrouverait donc malgré lui otage d’une vraie guerre d’influence au sein du PSG.

« Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça »