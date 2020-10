Foot - PSG

PSG - Polémique : Des désaccords avec Tuchel ? La réponse de Marquinhos !

Publié le 25 octobre 2020 à 9h45 par A.C.

Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de sa relation avec Thomas Tuchel.

Que se passe-t-il au Paris Saint-Germain ? Après la première finale de Ligue des Champions de l’histoire du club, ça commence à coincer pour Thomas Tuchel. Ce dernier n’entretiendrait pas des relations idylliques avec son directeur sportif Leonardo et certains de ce choix commencent à interroger. La plupart des observateurs se demandent en effet pourquoi le coach du PSG continue à aligner Marquinhos au milieu de terrain, alors même que Danilo Pereira est arrivé cet été.

« Même si ce n’est pas mon poste principal ni celui de Danilo, on essaye de faire le maximum »