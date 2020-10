Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une déclaration de guerre lancé par Tuchel à Leonardo ?

Publié le 25 octobre 2020 à 14h30 par A.C.

Entre Thomas Tuchel et Leonardo, les deux hommes forts du Paris Saint-Germain, rien ne va plus.

Lors du retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, des premiers désaccords se sont vus avec Thomas Tuchel. Ce dernier n’a en effet pas été choisi par le directeur sportif du PSG, qui ne semble pas vraiment fan de sa gestion ainsi que de la vision du football. Les choses semblaient toutefois s’arranger au fil de la saison... avant que le dernier mercato ne vienne tout détruire ! L’été 2020 semble en effet avoir été catastrophique, pour la relation entre Tuchel et Leonardo. Le coach du PSG a en effet réclamé plusieurs recrues précises à son directeur sportif, qui ne sont jamais arrivées. Tuchel voulait voir Thiago Silva et Edinson Cavani prolonger, Leonardo les a laissé filer. Tuchel voulait un défenseur central avec notamment Antonio Rüdiger, mais Leonardo lui a offert Danilo Pereira...

Danilo Pereira en défense centrale, un signal envoyé à Leonardo ?

Le Portugais a d’ailleurs été au centre d’un nouvel épisode de la longue série de désaccords entre Thomas Tuchel et Leonardo. Face à Dijon (4-0), le coach du Paris Saint-Germain a en effet décidé de placer Danilo Pereira en défense centrale... en lieu et place d’un Marquinhos replacé au milieu. Un choix qui a interrogé et qui semble tout simplement être une déclaration de guerre à Leonardo. Le coach du PSG n’a d’ailleurs pas manqué de passer un message fort à son directeur sportif. « Marquinhos est aussi un défenseur central du meilleur niveau mais il est le cœur et l'âme de l'équipe » a expliqué Tuchel, après la victoire sur Dijon. « Pour ça, il doit jouer au cœur du jeu, au milieu, car il a une combinaison extraordinaire ».

